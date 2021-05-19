KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN MASLAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN MASLAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla ve Atatürk posteriyle donatıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Maslak'ta bulunan gökdelenler dev Türk bayraklarıyla ve Atatürk posteriyle donatıldı. Maslak'ta bulunan gökdelenler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramının 102. yıldönümü kutlamaları nedeniyle kırmızı-beyaza büründü. Bölgede bulunan çok sayıda gökdelene Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı. Havadan görüntülenen Maslak'ta dev Türk bayrakları görsel şölen oluşturdu.

KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN MASLAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN MASLAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN MASLAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN MASLAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNEN MASLAK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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