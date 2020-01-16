'Kırmızı Başlıklı Kurt' çocuklarla buluşuyor

16.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:17

Antalya Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) hazırladığı yeni çocuk tiyatrosu Kırmızı Başlıklı Kurt, tatil boyunca çocuklarla buluşacak.



İlk ve orta öğretimde sömestr heyecanı yaşanırken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, öğrencilere karne hediyesi olarak ücretsiz tiyatro oyunu armağan etti. AŞT'nin hazırladığı yeni çocuk oyunu 'Kırmızı Başlıklı Kurt' yarıyıl tatilinde Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda öğrenciler için ücretsiz sahnelenecek. Kırmızı Başlıklı Kurt oyunu, 20 -22-27-29 Ocak tarihlerinde 14.00'da Yenimahalle Kültür Merkezi'nde, 25 Ocak Cumartesi günü 11.00 ve 14.00'da Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, 26 Ocak Pazar günü de 11.00 ve 14.00'da Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde çocuklarla buluşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA