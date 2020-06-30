Kırmızı aşıkta geçti, araçlar birbirine girdi
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Kırmızı aşıkta geçti, araçlar birbirine girdi

İstanbul'da, Fatih Vatan Caddesi'nde bir sürücü kırmızı ışıkta geçince araçlar birbirine girdi.

Kırmızı aşıkta geçti, araçlar birbirine girdi
30.06.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:18

İstanbul'da, Fatih Vatan Caddesi'nde bir sürücü kırmızı ışıkta geçince araçlar birbirine girdi. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Fatih Vatan Caddesi Lahor Kavşağı üzerinde dün gece saatlerinde 34 BH 4043 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Berk, kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada kavşakta dönmek için manevra yapan Vahap Ercan idaresindeki 34 CEA 073 ve Binali Aktan idaresindeki 34 KT 9895 plakalı otomobillerle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Berk'in aracı park halindeki belediye zabıta aracına çarparak durabildi. 1 sürücünün yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde bir aracın kırmızı ışıkta geçtiği ve kavşaktan dönmek için manevra yapan 2 araçla çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruluyor. Kazayı görüp duran diğer sürücüler kazaya karışan araçların yanına koşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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