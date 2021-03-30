Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
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Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu

Sağlık Bakanlığının son korona virüs haritasında yüksek riskliden, çok yüksek riskli iller arasına giren turizm kenti Antalya'da havanın kapalı olmasına rağmen sahilde yoğunluk oluştu.

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Sağlık Bakanlığının son korona virüs haritasında yüksek riskliden, çok yüksek riskli iller arasına giren turizm kenti Antalya'da havanın kapalı olmasına rağmen sahilde yoğunluk oluştu.

Sağlık Bakanlığı'nın korona virüs risk haritasına göre, 41 il daha kırmızı kategoriye geçiş yaptı. Bu rakamla toplam 58 kentte cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması da geri geldi. Cuma günü saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Turizm kenti Antalya'da da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluştu. Havanın kapalı olmasına rağmen yerli ve yabancı vatandaşlar sahil bandına geldi. Hafta sonu kısıtlaması öncesi aileler çocuklarıyla vakit geçirip, parklarda spor yaptı. Yabancı turistler özellikle de Ruslar 17 dereceyi bulan deniz suyunda yüzmeyi tercih etti. Sahil ve parklarda yaşlı ve gençlerin çoğunlukta olduğu görüldü.

"Kısıtlama öncesi gelmek istedik"

Oğlu Çınar ile sahilde zaman geçiren Ersin Elyakut, "Hafta sonu yasağına denk gelmeden oğlumla beraber, sahile gidelim dedik. Yasaklar gelmeden iyi oldu. Umarım artık vakalar artmaz gündelik hayat devam eder. Allah herkese sağlık versin cumartesi yasak olunca umarım vakalar tekrardan azalır bir işe yarar bu yasaklar. Bu sahil boşken geleyim dedim geçen cumartesi serbestti 'iğne atsan yere düşmezdi.' Hava da güzel değerlendirelim istedik" diye konuştu. - ANTALYA

Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu
Kırmızı Antalya'da sahil yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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