Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
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Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler

06.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:09
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler

Sakarya'da cumartesi günü akşam saat 21.00'a kadar kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar sokaklara akın etti.

Sakarya'da cumartesi günü akşam saat 21.00'a kadar kısıtlamanın kaldırılmasıyla vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya'da, kendi sağlığının yanı sıra diğer vatandaşların sağlığını da tehlikeye atan bazı vatandaşların, maske takmadıkları ve yasak olmasına rağmen yolda sigara içtikleri görüldü.

Korona virüs önlemleri kapsamında 13 hafta boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, yerinde karar dönemiyle sadece pazar günü uygulanmaya başlandı. Yerinde karar dönemi ile kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde Sakarya'da vatandaşlar sokaklara akın etti. Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan kentte, kendi sağlığının yanı sıra diğer vatandaşların sağlığını da tehlikeye atan bazı vatandaşların, maske takmamakla birlikte yasak olmasına rağmen yolda sigara içtiği görüldü. Tüm uyarılara rağmen yüzlerce vatandaşın bulunduğu alanda sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan bazı vatandaşlar, kameranın kayıtta olduğunu görünce panikleyerek maskelerini taktı. Bazı vatandaşların salgından bir haber gibi umursamaz tavırları ise 'pes' dedirtti. Yüzlerce vatandaşın toplu halde bulunduğu alanlarda maske ve mesafenin tarihe karıştığı görüntüler ise tepki çekti. - SAKARYA

Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler
Kırmızı alarm veren Sakarya'da tepki çeken görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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