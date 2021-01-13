"Kırmızı alarm" seviyesini koruyan Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı
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"Kırmızı alarm" seviyesini koruyan Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı

13.01.2021 08:33 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:36

Edirne'den geçen taşkın riski nedeniyle kırmızı ikaz durumunu koruyan Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı.

Edirne'den geçen taşkın riski nedeniyle kırmızı ikaz durumunu koruyan Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanaklar bir anda nehrin debisini kritik seviyeye ulaştırmıştı.

Bir günde neredeyse 20 kat debisi artan Tunca Nehri'nde az da olsa düşüş başladı.

Gece yarısı 212 metreküp/saniye ölçülen debi sabah saatlerinde 208 metreküp/saniye seviyelerine geriledi.

Ancak risk seviyesi "kırmızı"ya yükseltilen nehir için bu ikaz geçerliliğini koruyor.

Bu arada yatağının daraldığı Sarayiçi mevkisinde taşan nehrin suları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı çevresine yayıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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