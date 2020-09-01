Kırmız ışık ihlali yaralanmalarına sebep oldu
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Kırmız ışık ihlali yaralanmalarına sebep oldu

Denizli'de, trafik ışıklarına uymayan otomobil, bir başka otomobil ile çarpıştı.

Kırmız ışık ihlali yaralanmalarına sebep oldu
01.09.2020 22:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:14

Denizli'de, trafik ışıklarına uymayan otomobil, bir başka otomobil ile çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisi ile bir otomobil devrilirken, içinde sıkışan yaralıları ise itfaiye kurtardı.

Olay, Pamukkale ilçesi Üniversite Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İmdat Kartal, idaresindeki 20 FE 725 plakalı Renault marka otomobili ile seyir halinde iken trafik ışıklarına uymayarak kırmızı ışıkta geçti. O esnada kendisine yeşil yanan ve kavşağa çıkan Fikri Çiftçi idaresindeki 20 AAH 474 plakalı BMW marka otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile Kartal idaresindeki otomobil yan yatarak sürüklendi. Yan yatarak sürüklenen otomobil önüne gelen trafik levhalarına çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada bölgede bulunan vatandaşların yardımıyla yan yatan otomobil düzeltildi. İtfaiye ekipleri, İmdat Kartal ile yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen şahsı sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralı olarak otomobilden çıkarılan Kartal ve yanındaki şahıs, çevre hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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