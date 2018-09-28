İran: ABD Üsleri Artık Güvende Olmayacak

İran'da dini lideri seçen, denetleyen ve azledebilen anayasal kurum Uzmanlar Meclisi üyelerinden Ayetullah Ali Muvahhıdi Kirmani 'ABD'nin yanlış bir eylemde bulunması halinde' bölgedeki ABD üslerinin 'güvende olmayacağını' söyledi.

''ÜSLERİ ARTIK GÜVENDE OLMAYACAK''

Mizan haber ajansının aktardığına göre,Kirmani " Eğer ABD yanlış bir şey yaparsa İran çevresindeki ABD üsleri artık güvende olmayacak ve onları kara günler bekleyecek" dedi. Kirmani ayrıntı vermeden Tahran'ın geçmişte askeri saldırganlığa karşı ABD'yi uyardığını da söyledi.

Ayetullah Ali Muvahhıdi Kirmani

İRAN-ABD KRİZİNİN PERDE ARKASI

İran ile ABD arasındaki ilişkiler Washington'ın Ortak Kapsamlı Eylem Planı adlı nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası artmıştı.

ABD anlaşmadan çekildikten sonra bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlarına geri dönmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump çarşamba günkü BM Genel Kurulu konuşmasında İran'a daha sert yaptırımlar uygulayacaklarını söylemiş ve diğer ülkelere İran'ı yalnızlaştırmaları çağrısı yapmıştı.