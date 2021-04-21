Kirli sular daha kolay ve düşük maliyetle arıtılacak
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Kirli sular daha kolay ve düşük maliyetle arıtılacak

Kirli sular daha kolay ve düşük maliyetle arıtılacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünde çalışan Kimyager Doç. Dr. Tülin Deniz Çiftçi'nin su kirliliğine karşı geliştirdiği su arıtma haznesi buluşu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent alarak tescillendi.

Doç. Dr. Deniz Çiftçi'nin "adsorpsiyon yöntemine dayalı" oluşturduğu su arıtma haznesi, ağır metal gibi kirletici içeren çeşitli sularda daha kolay ve düşük maliyetle arıtma sağlayacak.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, su kirliliğine karşı geliştirdiği çalışmayla patent almaya hak kazanan Doç. Dr. Deniz Çiftçi'yi makamında ağırlayarak, tebrik etti. Prof. Dr. Budak, "Ülkemizde ve dünyada su kirliliğine yönelik çok sayıda çalışma yapılıyor. Özellikle arıtma konusunda da farklı yöntemler kullanılıyor. Hocamızın bu buluşu su kirliliğine karşı alınacak önlemlerde önemli bir yer tutuyor. Hocamızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Sanayi ve endüstriyel faaliyetlerin su kaynaklarını gelecekte büyük tehlike altında bırakacağını ifade eden Doç. Dr. Deniz Çiftçi, "Hızlı gelişen sanayi ve endüstriyel faaliyetler sonucunda, sulardaki ağır metal ve diğer kirleticiler nedeniyle içme suyu kaynaklarının çoğunun yakın gelecekte tehlike altına gireceği düşünülmektedir. Bu nedenlerle doğal ve insan kaynaklı kirletici içeren sularda arıtma yapılması zorunlu hale gelecektir. Birçok farklı arıtma yöntemi mevcut.Ancak adsorpsiyon yöntemi diğer yöntemlere göre daha ucuz, yüksek etkili bir yöntemdir. Rejenerasyon ile tekrar tekrar kullanılabilme özelliği vardır" dedi.

Tescil alan su arıtma haznesi buluşu hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çiftçi, "Tescillenen bu buluş, diğer arıtma yöntemlerinin üstünlüklerini barındıran, dezavantajları ortadan kaldıran ve ilave bazı avantajlar getiren bir ürün olarak ağır metal benzeri kirleticileri içeren çeşitli suları arıtıyor. Su arıtma haznesi; düşük maliyetle arıtma, kapasite durumunu belirleme ve kapasitesi dolduğunda yeniden rejenere edilebilme gibi özellikleriyle büyük ölçüde kullanım kolaylığı sağlayacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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