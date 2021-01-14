Kirli su ve az pişmiş etteki parazit nadir bir beyin kanseri türüne neden olabilir
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Kirli su ve az pişmiş etteki parazit nadir bir beyin kanseri türüne neden olabilir

14.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:10
Kirli su ve az pişmiş etteki parazit nadir bir beyin kanseri türüne neden olabilir

Araştırmacılar kirli su ve az pişmiş etten kaynaklanan bir parazitin nadir görülen bir beyin kanseri türüne sebep olabileceğini keşfetti.

Araştırmacılar kirli su ve az pişmiş etten kaynaklanan bir parazitin nadir görülen bir beyin kanseri türüne sebep olabileceğini keşfetti.

ABD'deki International Journal of Cancer dergisinde yayınlanan çalışmada, kötü huylu beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 80'inin gliomlardan oluştuğu ve bunların da az pişmiş et ve kirli su ile bulaşan toksoplazma gondii adı verilen bir parazit ile enfekte olunması sonucunda geliştiği belirtildi.

Araştırmacılardan James Hodge, glioma kanseri olan kişilerin, kanserli olmayanlara kıyasla, toksoplazma gondii adı verilen belirli parazit türüne karşı antikorlara sahip olma şansının daha yüksek olduğunu fakat bunun toksoplazma gondii parazitinin her durumda gliomaya sebep olacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

Çalışmaya katkıda bulunan diğer bir araştırmacı Anna Coghill ise araştırmanın toksoplazma gondii parazitine yüksek oranda maruz kalan bireylerin glioma adı verilen nadir bir beyin kanseri geliştirme ihtimalinin daha yüksek olduğuna dikkat çekmeyi amaçladığını belirtti. Coghill ayrıca daha kesin sonuçlar için geniş çaplı bir katılımcı grubuyla yeni bir araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

Ölümcül ve nadir bir tümör olan ve beyin nöronlarını çevreleyen glial hücrelerde oluşan glioma kanserine yakalananların hayatta kalma sürelerinin 12-18 ay olduğu biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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