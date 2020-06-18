Kirletme Hastalığıyla Mücadele Ediyoruz Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, kirletme alışkanlığının bir hastalık olduğuna vurgu yaptı.

"Özellikle hastalık diye vurguluyorum birileri rahatsız olsun, kirletenler hasta mı diye sorgulasın diye. Evet, hastayız arkadaşlar. Kendimde dahil olmak üzer aynı kategoriye koyuyorum" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban, belirli aralıklarla gerçekleştirdiği personel buluşmaları kapsamında bu sabah Temizlik İşleri Müdürlüğü personeliyle buluştu. Ahmet Türkel Çevre Yolunda bulunan katı atık aktarma istasyonunda gerçekleşen buluşmada, Başkan Taban her gün şehrin sokaklarına inerek özveriyle cadde ve sokakları temizleyen personele teşekkür etti. Ziyarette Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de hazır bulundu.

MÜSLÜMAN TEMİZ OLMAK ZORUNDA

Hazırlanan masalarda sosyal mesafe kurallarına da uyarak temizlik işçileriyle çayını yudumlayıp kahvaltısını yapan Başkan Taban, daha sonra personele hitaben bir konuşma yaptı. Alper Taban, konuşmasında kirletme alışkanlığının bir hastalık olduğuna vurgu yaparak "Çalışma arkadaşlarıma daha yakın olayım, aklımdan, gönlümden geçenleri sizlerle paylaşayım istiyorum. Öncelikle teşekkürle başlamak istiyorum; tabi 750 çalışanımız var ama temizlik işleri bunların içerisinde ekstra özveriyle çalışan, samimiyetle ve gayretle çalışan müdürlüğümüz. Gerçekten sizler her an sahada maalesef yakalandığımız bu hastalıkla mücadele ediyorsunuz. Özellikle hastalık diye vurguluyorum birileri rahatsız olsun, kirletenler hasta mı diye sorgulasın diye. Evet, hastayız arkadaşlar. Kendimde dahil olmak üzer aynı kategoriye koyuyorum. Hatta diyorum ki bu hastalık bize nereden, nasıl bulaştı. Toplum olarak Müslüman olduğumuzu biliyoruz. Ama ben anladığım kadarıyla sözde Müslüman olduğumuzu görüyorum. Sadece namaz kılmakla, hacca gitmek ve zekat vermekle Müslüman olunmuyor. Müslüman adam aynı zamanda temiz olmak zorunda. Bunu böyle iğneleyerek anlatmaya çalışıyorum ki dışarıda Müslüman olmayan insanların tertemiz ortamlarını gördüğümde ben bir Müslüman olarak bundan rahatsız oluyorum" dedi.

BİR MÜCADELE BAŞLATTIK

Personele teşekkür eden Başkan Taban, "Sizlere teşekkür ediyorum. Kiminiz meydanda, kiminiz araç başında, kiminiz araç arkasında, bizzat uygulamalar yapılarak işin içerisindesiniz. Bir mücadele başlattık. Kimine göre bu belediye kafayı yemiş. İkide bir temizlik, temizlik, temizlik… Başka mesele mi yok şehirde diyenler çıkabilir. Ben de diyorum ki Allah nasip eder görevimin sonuna kadar bu süreci tamamladığımda, temizlik hususunda geride bir güzellik bırakabilirsem ne mutlu bana. İşin kısmen sevindirici tarafı bana göre, bu kirlenme sadece şehrimizde değil Türkiye'nin dört bir tarafında. Aynı mantık. Sigarayı içip yere atıyor, elindeki kağıdı, çöpü yere atıyor, yere tükürüyor. Bu hastalık maalesef ülkemizin pek çok yerinde var. Biz bunu nasıl aşarız mücadelesi yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Alper Taban, konuşma sonrası personelin talep ve önerilerini de dinledi.

Kaynak: Bültenler