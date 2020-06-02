Kirlenen Teke Deresi'nin rengi değişti - Drone Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilikten gri ve beyaz renge büründü.

Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilikten gri ve beyaz renge büründü.

Derenin suyu, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyünden geçtiği alanda gri ve beyaza dönüştü. Derenin bazı kısımlarında ise suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu.

Köyün muhtarı Adem Balsak, AA muhabirine, derede artık hiç bir canlının yaşayamadığını, bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Belirli zamanlarda çevredeki fabrikaların atıkları nedeniyle gri ve beyaz renkte akan derenin suyunun tarım arazilerinin sulanmasında da kullanılmadığını anlatan Balsak, yetkililerden yardım istedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Üresin ise 10 yıl öncesine kadar su içtikleri derenin eski haline kavuşturulmasını istedi.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin deredeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA