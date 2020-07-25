Kirlenen "Lüleburgaz Deresi"nin rengi değişti
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Kirlenen "Lüleburgaz Deresi"nin rengi değişti

Kırklareli'nde "Lüleburgaz Deresi" kirlilikten kırmızı renge büründü.

25.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:37

Kırklareli'nde "Lüleburgaz Deresi" kirlilikten kırmızı renge büründü.

Derenin renginin değiştiğini gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Belediye ekipleri dereden numune aldı.

İlçe sakinlerinden Semih Binay, AA muhabirine, bir süre önce temizlenen derenin yeniden kırmızı aktığını söyledi.

Derenin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler süresince temiz aktığını ifade eden Binay, normalleşme süreci ile derenin yeniden renk değiştirdiğini ifade etti.

Konunun araştırılmasını istediklerini belirten Binay, "Akşamüzeri suyun renginin değiştiğini gördük. Pandemi sürecinde dere kendini temizlemişti, rengi normale dönmüştü ama Kaynarca tarafından gelen koldan su kırmızı akmaya başladı. Neden, nereden nasıl geldiğini bilmiyoruz, araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de dere çevresinde çalışma yaptı.

Kirlenen 'Lüleburgaz Deresi'nin rengi değişti

Kaynak: AA

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