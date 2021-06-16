Kırlareli'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
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Kırlareli'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda, yangın çıktı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda, yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangının söndürme çalışmalarına, Kırklareli, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Çıkan yangında yem deposu kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kırlareli'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kırlareli'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kırlareli'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Kırlareli'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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