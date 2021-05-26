Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık'
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Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık'

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık' Amasya'da kırlangıçların lambalara yuva yaptığı 'Yuvacık' köyünde halk seferber oldu.

Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık'

AMASYA - Amasya'da kırlangıçların lambalara yuva yaptığı 'Yuvacık' köyünde halk seferber oldu. Köyde yuvaların bulunduğu lamlar yakılmıyor, el sürülmüyor.

Binalardaki tavana asılı aydınlatma lambalarına kırlangıç türü kuşların gagalarıyla taşıdıkları çalı parçalarını kullanarak yuva yapması üzerine köyde adeta seferberlik durumuna geçildi. Köy sakinleri kuşların rahatsız olmaması ve elektrik akımına kapılmaması için yuva bulunan lambaları yakmıyor.

Köyden çoğu kişinin yakın olan kent merkezinde yaşadığı için şu an 15 hanede insanların bulunduğunu belirten köy muhtarı Kemal Saka, 3 yıldır caminin kaynak suyu çıkan alt katının tavanında ve evlerin balkonlarında bulunan yuvalar için bir dizi tedbir aldıklarını anlattı. Kuşların kuluçka döneminden sonra doğan yavrularını bu yuvalarda besleyip büyüttüğüne değinen Saka, "Evimin balkonunda da yuva var. Kırlangıçların rahatsız olmaması ve akıma kapılmaması için yuvaların bulunduğu lambaları kesinlikle yakmıyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Neziha Lap ise "Adı 'Yuvacık' olan köyümüzde kuşların yuvasına asla dokunulmaz. Yuvaların çok sayıda olduğu caminin altında kaynak suyu sesi var. O da onlara mutluluk veriyor diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık'
Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık'
Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık'
Kırlangıçların lambalara inşa ettiği 'Yuvacık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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