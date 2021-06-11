Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu

Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde bulunan akaryakıt istasyonunu kırlangıçlar mesken tuttu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde bulunan akaryakıt istasyonunu kırlangıçlar mesken tuttu.

Yaz aylarıyla birlikte yuvalarını yapan kırlangıçlar, yumurtlama dönemine girdi. Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde bulunan bir akaryakıt istasyonunun tavanını mesken tutan onlarca kırlangıç yuva yaptı. Tavanın kırlangıç yuvalarıyla dolan akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Görevliler, kırlangıçların yuvalarına müdahale etmeden, yavruların uçmasından sonra yuvaların temizlendiğini dile getiriyor. - ADIYAMAN

Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu
Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Sedat Peker Bülent Turan Meral Akşener Muharrem İnce
Magazin Atilla Taş Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:57:05. #1.14#

title