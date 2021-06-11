Kırlangıçlar akaryakıt istasyonunu mesken tuttu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde bulunan akaryakıt istasyonunu kırlangıçlar mesken tuttu.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde bulunan akaryakıt istasyonunu kırlangıçlar mesken tuttu.
Yaz aylarıyla birlikte yuvalarını yapan kırlangıçlar, yumurtlama dönemine girdi. Gölbaşı ilçesi Ozan köyünde bulunan bir akaryakıt istasyonunun tavanını mesken tutan onlarca kırlangıç yuva yaptı. Tavanın kırlangıç yuvalarıyla dolan akaryakıt istasyonuna gelen müşteriler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Görevliler, kırlangıçların yuvalarına müdahale etmeden, yavruların uçmasından sonra yuvaların temizlendiğini dile getiriyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı