Kırlangıç yavruları için evindeki inşaatı durdurdu Balıkesir'in Manyas ilçesinde, evine tadilat yaparken kırlangıç yuvasındaki yavruları fark eden kişi, yavrular uçana kadar inşaat çalışmalarını durdurdu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, evine tadilat yaparken kırlangıç yuvasındaki yavruları fark eden kişi, yavrular uçana kadar inşaat çalışmalarını durdurdu.

Alınan bilgiye göre, kırsal Salur Mahallesi'nde yaşayan emekli polis Fahri Özmen, evine tadilat yaptırmak için ustalarla anlaştı.

Evin iki odasını birleştirip salon haline getirmek için yıkıma başlayan ustalar, duvara kırlangıçların yuva yaptığını fark etti.

Yuvanın içinde yavru kırlangıçların olduğunu gören Özmen, yavru kuşlar büyüyüp yuvadan uçana kadar tadilatı durdurmaya karar verdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özmen, "İki odayı birleştirip salon şekline getirecektim. Tam yıkım yapıyorduk çatıda kırlangıç yuvasını gördüm." dedi.

Yuvanın içinde yavruların olduğunu gördüğünü anlatan Özmen, şunları söyledi:

"Onların da canı var, kıyamazdım. Ustaya 'bu yavrular kanatlanıp uçana kadar tadilata ara verelim' dedim. Şimdi yavrular sanırım üç beş güne kadar uçmaya başlarlar. Ondan sonra tadilata devam ederiz. Önemli olan onları yaşatmak, tadilat bir şekilde olur."

Kaynak: AA