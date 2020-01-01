Kırlangıç sürüsünden görsel şölen
Batman'da gökyüzünde beliren kırlangıç sürüsü, gündüz çıkan ay ile güzel görüntü oluşturdu.
01.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:37
Batman'da gökyüzünde beliren kırlangıç sürüsü, gündüz çıkan ay ile güzel görüntü oluşturdu.
Kent merkezinde kırlangıç kuşlarının gökyüzündeki dansı, görsel şölen oluşturdu.
Gökyüzünde değişik şekiller meydana getiren ve zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşlar, güzel görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayarak görsel şölen sundu.
Kaynak: AA