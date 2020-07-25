Kırkpınar yeniden il başkanlığına seçildi İyi Parti Erzurum İl Teşkilatında seçim heyecanı yaşandı.

İyi Parti Erzurum İl Teşkilatında seçim heyecanı yaşandı. Tek liste halinde yapılan kongrede, seçime katılan delegelerin tamamının oyunu alan Melih Kırkpınar İl Başkanı seçildi.

Bir süre önce parti genel merkezi tarafından il başkanı olarak atanan iş adamı Melih Kırkpınar, yapılan İyi Parti 2. Olağan kongresinde delegelerin oyuyla başkan seçildi.

Bugün gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığını Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yaptı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, faaliyet ve mali raporun okunup onaylandı.

Ardından siyasi konuşmalara geçildi. İlk söz alan Erzurum milletvekili Naci Cinisli, "Erzurum Türkiye'nin ön sözüdür. Ancak ne yazık ki Erzurum bu gün hak ettiği yerde değildir." diyerek, İl Başkanlığı için aday olan Melih Kırkpınar'a teşekkür etti.

Ardından Divan Başkanı Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, söz aldı. Sıdalı yaptığı konuşmasında' Üç yıl önce partimiz kurduğumuzda, genel başkanımız Meral Akşener, konuşmasını tamamlarken, başaracağız, başaracağız,başaracağız demişti. Ben de bu gün onun bu sözlerini tekrarlıyorum. Salondaki bu kalabalık, gelecek için bizi umutlandırıyor" dedi.

Son olarak söz alan İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kırkpınar, " Siyasi hayatımda olsun, iş hayatımda olsun, hiç bir zaman kolay bir işim olmadı. Hem zor görevler verildi ve Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelmeyi başardık. Şimdi bu görev de zor bir görev, bunun bilincindeyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu bayrağı Erzurum'da en yükseğe taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonra İYİ Parti Erzurum Teşkilatında ben yok biz var. Birlikte hareket edecek, ve şehir insanına hizmet sunmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Ardından seçimlere geçildi. İl Kongresine katılan delegelerin tamamının oyunu alan iş adamı Melih Kırkpınar, İyi Parti il Başkanlığına seçildi. Kırkpınar'ın yönetim listesinde Dr. Ayhan Yiğit, Kemal Akın, Avukat Yakup Çağrı Arısoy, İs adamı Emrullah Bayram, Eğitimci Süha Mühürdaroğlu, Halk Ozanı Selami Yağar, Ayşegül Arıcı, gibi isimler dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İHA