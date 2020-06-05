Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tarihi 3 Temmuz'da belli olacak
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tarihi 3 Temmuz'da belli olacak

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonu henüz planlanamayan 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirileceği tarihin, 3 Temmuz'da Edirne'de yapılacak toplantıda belirleneceğini söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeni tarihi 3 Temmuz'da belli olacak
05.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:04

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizasyonu henüz planlanamayan 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirileceği tarihin, 3 Temmuz'da Edirne'de yapılacak toplantıda belirleneceğini söyledi.

Bu yıl 3-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi düşünülen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin zamanının netleştirilmesiyle ilgili İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına, TGF Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim katıldı.

Toplantıda konuşan Musa Aydın, "Pandemi ata sporumuzu da olumsuz şekilde etkiledi. Paydaşlarımızla, belediye başkanlarımızla, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile bu konuyu masaya yatırdık. İstişare kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra bir karar aldık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulunun gayretleri, yerel yöneticilerimizin çabaları ve 82 milyon insanımızın üstün gayretleriyle Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi başarılı bir mücadele verilmiş, pandemi kontrol altına alınmıştır." dedi.

Normalleşme sürecinin yeni başladığını kaydeden Aydın, "Önümüzü henüz net görebilmiş değiliz. Daha önceden planlanan tarihin erken olduğunu gördük. 658 yıldır devam eden bir geleneğin devam etmesi gerektiğini, bizim kültürümüz olduğunu düşündük. Kırkpınar'ın ara vermeden yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördük. Edirne'de 3 Temmuz'da yeni bir toplantı yaparak, gelişen süreçle ilgili karar vermeyi uygun bulduk. Bu toplantıda doğru bir karar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Gürkan: "Tüm yağlı güreşleri yapma niyetindeyiz"

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tarihi 1 yıl önceden ilan edilen 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni, ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. 2020 tüm dünya için çok zor bir yıl oldu. Asıl olan insan sağlığı. Bunun üzerinde bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinin, alınan olağanüstü tedbirlerle hafif şekilde atlatılmaya devam ettiğini dile getiren Gürkan, şunları söyledi:

"Yeni normalleşme sürecine başlayalı çok bir zaman olmadı. Yağlı güreş, kendi içinde başka hiçbir spor dalında olmayan özelliklere sahip. Örfü, adeti, ananesiyle içerisinde dinimizin güzel geleneklerini barındıran bir alan. Güreşin sadece yenmek ve yenilmek olmadığını gösteren bir spor. Temasın yoğun olduğu bir sporla ilgili karar vermek kolay değil. Yağlı güreşin bütün paydaşları olarak, 2020 yılında Kırkpınar'la başlayarak tüm yağlı güreşleri yapma niyetindeyiz. Bunu yaparken temel hedefimiz, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun alacağı kararlar olacaktır. Tüm insanlar gibi pehlivanlarımız da cazgırlarımız da çok önemli bizim için. Yeni normalleşme sürecini takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun direktifleri doğrultusunda 3 Temmuz'da Edirne'de bir toplantı yapacağız. O tarihe kadar alınan tedbirler ve vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymasıyla, ülkemiz bu krizi atlatacaktır diye ümit ediyoruz. Şartlar olgunlaşırsa, pandemi azalırsa, Kırkpınar güreşlerinin yeni tarihini belirlemeyi arzu ediyoruz. Bu masada güreşlerin yapılmamasını isteyen hiç kimse yok. Doğru zamanda ve doğru şartlarda güreşleri düzenlemek istiyoruz."

Yılmaz: "Amacımız, geleneklerimizin yaşamasını sağlamak"

Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, geleneklerin yaşamasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Koronavirüs başladığından itibaren, 'Güreşleri nasıl yaparız?' diye istişare ediyoruz. Ülkemiz bu mücadelede iyi bir sınav verdi. Güreşçilerimiz, 'Kırkpınar'dan önce sahaya ve kispete alışmamız lazım.' diyor. Pehlivanlarımız sezona hazırlanmaya devam ediyor. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak amacımız, geleneklerimizin yaşamasını sağlamak. Umarım memleketimiz ve dünya bu süreçten bir an önce kurtulur." değerlendirmesinde bulundu.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise, "Güreşleri yapmamız lazım. Türkiye'nin artık normale dönmesi lazım. Gerekli tedbirlerin alınmasını ve güreşlerin yapılmasını istiyorum. Bu süreç çok uzadı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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