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Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 5 Haziran'da karar verilecek

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun 5 Haziran'da yapılacak toplantıda belli olacağını bildirdi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 5 Haziran'da karar verilecek
29.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:39

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumunun 5 Haziran'da yapılacak toplantıda belli olacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkileri devam ederken, bu yılki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin durumu 5 Haziran Cuma günü ele alınacak ve 658 yıllık bir geçmişe sahip tarihi spor organizasyonu hakkında karar verilecek.

Toplantıda, TGF Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim bir araya gelerek konuyu tüm ayrıntılarıyla değerlendirecek.

Toplantının ardından alınan kararlar basın mensuplarıyla paylaşılacak.

Kaynak: AA

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