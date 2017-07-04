Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'ne Doğru

Edirne Belediyesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali hazırlıkları kapsamında yollarda çizgi ve bordürlerde boya çalışmaları yaptı.



Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali hazırlıkları kapsamında D-100 kara yolunda trafik güvenliğini artırmak için çizgi uygulaması ve bordürlerde boya çalışması yapıldı.



Yaklaşık 12 ton soğuk yol çizgi boyasının kullanıldığı çalışma, Sarayiçi Bölgesi'ne giden yollara da uygulanacak.



Ekipler, Kırkpınar'ın her yönüyle sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.