Kırkpınar şampiyonu Gürbüz'den geleneksel 'veda' ziyareti

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, Edirne'den ayrılmadan önce geleneksel veda ziyaretini Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a yaptı. Altın kemeri ve kupası ile Edirne Belediyesini ziyaret eden Gürbüz'e, Gürkan 3 ciltlik Kırkpınar Tarihi Almanağı hediye etti.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık final güreşinde rakibi Orhan Okulu'yu, puanlama süresinde altın puanla mağlup ederek, altın kemere uzanan Ali Gürbüz, 2019 yılı Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı oldu. Dün gerçekleştirdiği, şehir turu ve geleneksel 'pehlivan hamamı' geleneklerinin ardından Gürbüz, bugün de şehirden ayrılmadan önce geleneksel 'veda' ziyaretini şehrin belediye başkanı Gürkan'a yaptı.

Başpehlivan Gürbüz ve beraberindeki heyet, Edirne Belediyesine gelerek, Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Altın kemeri ve kupası ile Edirne Belediyesini ziyaret eden Gürbüz'e, Gürkan 3 ciltlik Kırkpınar Tarihi Almanağı hediye etti.

"Hem kupa hem de altın kemer Ali'ye çok yakıştı"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "2019 yılı başpehlivanı olması herkesi çok mutlu etti. Hem kupa hem de altın kemer Ali'ye çok yakıştı. Sevgili Ali'nin babası eski başpehlivanlardan rahmetli Recep Gürbüz'ü de bu vesile ile rahmetle anıyorum. Dün onun ruhunu da şad ettin. Hayırlı uğurlu olsun, tebrik ediyorum. Yolun açık olsun, başarılar diliyorum" dedi.

"Babama ve beni sevenlere bir kemer borcum vardı"

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz de "Kırkpınar başpehlivanı olmak çok önemli bir unvan. Çünkü Kırkpınar'da başpehlivan olmak o yılki Türkiye Cumhuriyet başpehlivanı oluyor. Bu unvanı almak çok önemli. Uzun bir aradan sonra yeniden birinci olduğum için çok mutluyum. Babama ve beni sevenlere bir kemer borcum vardı. Bu kemer borcunu ödediğim için çok rahatım, çok mutluyum" dedi.

Gürbüz, geleneksel 'veda' ziyaretinin ardından ekibi ile birlikte Edirne'de ayrılarak, karayolu ile Antalya'ya hareket etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA