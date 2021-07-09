Kırkpınar rekortmeninin ağalığı bırakmaya niyeti yok
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Kırkpınar rekortmeninin ağalığı bırakmaya niyeti yok

Kırkpınar rekortmeninin ağalığı bırakmaya niyeti yok
Anadolu Ajansı / Salih Baran - Haberler | Güncel

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 kez güreş ağalığı yapan 3 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da adaylığını koyuyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 12 kez güreş ağalığı yapan 3 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da adaylığını koyuyor.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 4 milyon 282 bin lira ödedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü üç kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek üç altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

Rekortmen güreş ağası Seyfettin Selim, AA muhabirine, ağalık ihalesine gerçek güreş sevdalısı bir kişi talip olana kadar, her yıl adaylığını koyacağını söyledi.

Güreşçilerin salgına bağlı bir yıldır güreşemediklerini, bu yılki güreşlerin bu nedenle kıran kırana geçeceğine inandığını ifade eden Selim, "Bu işi seven biri olmadığı müddetçe ben hep adayım. Bu sene ağalık ihalesinde güreş sevdalısı bir aday olmazsa 13. güreş ağalığına adayım. " dedi.

Ağalığın sadece ihale almakla olmayacağını, ağanın kente de hizmetleri olması gerektiğini vurgulayan Selim, "Bu sene Edirne'ye kreş yaptırdım. Mesela bunun maliyetiyle ben 10 sene daha ağalık yapardım. Ömrüm el verdiğince Kırkpınar'ın hamisi olacağım." diye konuştu.

Nasıl ağa olunuyor?

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve güreşe gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü, şu anda Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

Salgın nedeniyle ağalık Meclis kararıyla verildi

Edirne Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısında Kırkpınar Yağlı Güreşleri hakkında önemli kararlar alınmıştı.

Salgın nedeniyle yapılamayan 2020 yılı güreşlerinde hem başpehlivanlık hem de güreş ağalı haklarının korunması gündeme gelmişti.

Mecliste, Ali Gürbüz'ün 2020 yılı başpehlivanı, Seyfettin Selim'in de güreş ağası olması kararı verilmişti. Her iki güreş müessesinde altın kemer verilmesi konusunda gerekli olan "üst üste 3 yıl" kuralında 2020 yılının dikkate alınmayacağının altı çizilmişti.

2008-2020 yılları arasında ağalık koçunun satış bedelleri şöyle:

Ağalık ihale yılıİhaleyi alan ağaAğalık bedeli
2008Seyfettin Selim400 bin lira
2009Seyfettin Selim250 bin lira
2010Seyfettin Selim322 bin lira
2011Seyfettin Selim222 bin lira
2012Seyfettin Selim200 bin lira
2013Süleyman Mecek807 bin lira
2014Seyfettin Selim522 bin lira
2015Seyfettin Selim361 bin lira
2016Seyfettin Selim400 bin lira
2017 (iptal edildi)Ahmet Çetin1 milyon 522 bin lira
2017Seyfettin Selim222 bin lira
2018Seyfettin Selim722 bin lira
2019Seyfettin Selim661 bin lira
2020Seyfettin SelimBelediye Meclis kararıyla

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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