Kırkpınar Öncesi Son Prova Sevindikli'de

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Altın Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek olan Taşköprü Yağlı Güreşleri, pazar günü gerçekleştirilecek.



Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 44.'sü düzenlenen Altın Kiraz Festivali kapsamında, ünlü güreşçiler Sevindikli Er Meydanı'nda olacak. Türkiye'nin en büyük er meydanlarından biri haline getirilen Sevindikli Er Meydanı'ndaki güreşler, Kırkpınar öncesinde de son prova niteliğini taşıyor. 2016 Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ve ikinci olan Mehmet Yeşil Yeşil gibi önemli isimler meydana çıkacak.



Yaş gruplarına göre müsabakaların yapılacağı güreşler, saat 11.00'de başlayacak. Birçok ulusal ve yerel kanaldan canlı olarak yayınlanacak olan güreşler, yine nefesleri kesecek. - KOCAELİ