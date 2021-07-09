Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
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Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı

Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Spor

EDİRNE'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı.

EDİRNE'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı. Kırkpınar'da pehlivanlar uzayan çimlerin arasında kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalarda zaman zaman karar vermekte zorlandıkları görüldü.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 gün sürecek kıran kırana mücadeleler, bu sabah minik güreşçilerin Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı. Kırkpınar'da minik pehlivanlar uzayan çimlerin arasında kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalarda zaman zaman karar vermekte zorlandıkları görüldü.BAŞPEHLİVANLAR ER MEYDANI'NA YARIN ÇIKACAK

Kırkpınar Er Meydanı'nda bugün minik güreşçilerle başlayan mücadele yarın başpehlivanların çayıra çıkmasıyla devam edecek. Bu yıl pandemi nedeniyle son anda seyircili yapılmasına karar verilen güreşlerin ilk gününde güreş severlerin de stattaki yerini aldığı görüldü. 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 14 boyda toplam 2160 sporcu güreşecek.

- Edirne
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı
Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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