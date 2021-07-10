Kırkpınar Marşı yazarı ve bestekarı merhum Sansı'nın adı Karağaç'ta bir sokağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkpınar Marşı yazarı ve bestekarı merhum Sansı'nın adı Karağaç'ta bir sokağa verildi

Kırkpınar Marşı yazarı ve bestekarı merhum Sansı'nın adı Karağaç'ta bir sokağa verildi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kırkpınar Marşı'nın yazarı ve bestekarı merhum Beyazıt Sansı'nın adı hayatının büyük bölümünün geçtiği Karaağaç Mahallesi'nde bir sokakta yaşatılacak.

Kırkpınar Marşı'nın yazarı ve bestekarı merhum Beyazıt Sansı'nın adı hayatının büyük bölümünün geçtiği Karaağaç Mahallesi'nde bir sokakta yaşatılacak.

Geçen yıl geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Sansı'nın adının verildiği sokağın açılışı 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, törende yaptığı konuşmada, Sansı'nın Edirne'ye önemli katkıları olduğunu belirtti.

Emekli müzik öğretmeni Sansı'ya tüm Edirnelilerin saygısı olduğunu aktaran Gürkan, "Beyazıt Hoca, sevenleriyle, besteleriyle, bugün isimin verdiğimiz sokak ile sonsuza kadar yaşayacak. Kıymetlimizdi, değerlimizdi." ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de kadim şehrin kadim insanlarının arasına Sansı'nın da eklendiğini belirterek, Sansı'yı bir kez daha saygıyla andıklarını dile getirdi.

Sansı'nın oğlu Seven Sansı ise babasının isminin yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, babasının vasiyeti olan 60 yıl boyunca kullandığı ve Kırkpınar Marşı'nı bestelediği kemanı Edirne Belediyesi'nin envanterinde yer alması için Gürkan'a hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen vatandaşlar, otel fiyatlarının yüksekliği nedeniyle geceyi 'Bedava Palas'ta geçiriyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelen vatandaşlar, otel fiyatlarının yüksekliği nedeniyle geceyi 'Bedava Palas'ta geçiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ersin Tatar Murat Kurum Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Alper Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkpınar Marşı yazarı ve bestekarı merhum Sansı'nın adı Karağaç'ta bir sokağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 15:25:39. #1.15#

title