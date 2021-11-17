Kırkpınar Marşı'nın bestekarının 60 yıllık kemanı müzeye bağışlandı

EDİRNE (AA) - Kırkpınar Marşı'nın söz yazarı ve bestekarı merhum Beyazıt Sansı'nın 60 yıl kullandığı kemanı, Edirne Kent Müzesi'ne bağışlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Belediye Meclis Salonunda bağış dolayısıyla düzenlenen programda, Sansı ailesinin pek çok marş ve besteye imza atan emekli müzik öğretmeni Beyazıt Sansı'nın vasiyetini yerine getirdiğini söyledi.

Beyazıt Sansı'yı anlatmaya zamanın yetmeyeceğini, Edirnelilerin kendisini yakından tanıdığını belirten Gürkan, "Başta Kırkpınar Marşı olmak üzere yapmış olduğu çalışmaları, yazmış olduğu şiirleri beste haline dönüştürdüğü o yadigar kemanını Sansı ailesi, Beyazıt hocamızın da vasiyetine uygun bir şekilde sürekli sergilenmek üzere bugün kent müzemize bağışlıyorlar. Biz de bu bağışı büyük bir gurur ve mutlulukla kabul ediyoruz." diye konuştu.

Sansı'nın eşi Semra Sansı da konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Eşinin vasiyetini yerine getirmekten huzur ve mutluluk duyduğunu anlatan Sansı, "Tarihte kaybolup gitmemesini, adının, eserlerinin hatıralarının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak üzere kemanını emin ellere teslim ediyoruz. Gözü arkada kalmayacak, ruhu şad olsun."dedi.

Sansı'nın yakın arkadaşı Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da konuşurken ağladı.

Beyazıt Sansı'yı çok özlediğini belirten Dinar "O, benim hayat öğretmenimdi. Hayat arkadaşımdı. Onu çok özledim. Cenazesinde ağlamadım bugün ağlıyorum. Ailesi kemanını bağışladı, Beyazıt hocam ölümsüzleşiyor." şeklinde konuştu.

Sansı'nın oğlu Seven ve kızı Gülsevil de birer konuşma yaptı.