Kırkpınar Kokusu Dünyayı Saracak

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşi haftası boyunca 50 bin adet Kırkpınar kokulu araba parfümü dağıtacağını söyledi. Dinar, bu yıl ilk defa böyle bir şey yaptıklarını belirterek, "Buraya gelenler de memleketine döndüklerinde bu tarihi Kırkpınar kokusunu, tarihi Kırkpınar çimen kokusunu algılayacaklar" dedi.



Kendi işletmesinde gazetecilerle bir araya gelen Dinar, yaptıkları Kırkpınar kokulu araba parfümlerini gelen misafirlere vereceklerini belirtti.



"Dünya Kırkpınar kokacak"



Kırkpınar haftasında 50 bin adet Kırkpınar kokulu araba parfümü dağıtacaklarını söyleyen Dinar, "Biz esnaflar için yeni bir heyecan başladı. Biz esnafların can suyu olan 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşlerini karşılıyoruz artık. Yavaş yavaş buraya gelen misafirlerimize Kırkpınar'ı anlatmak için ve tanıtmak içinde Kırkpınar geleneğini dükkanımızda sergiliyoruz. Biz bunu yaklaşık 6 yıldır yapıyoruz. Ondan sonrasında ise, bu yıl ilk defa yaptık bunu aşağı yukarı 50 bin adet araba parfümü yaptırdık. Araba parfümlerinde Kırkpınar var ve Kırkpınar kokusu var. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasından buraya gelenler misafirlerimize bunları dağıtarak hediye edeceğiz. Buraya gelenlerde memleketine döndüklerinde bu tarihi Kırkpınar kokusunu, tarihi Kırkpınar çimen kokusunu algılayacaklar. Gittikleri her yerde, yani dünya Kırkpınar kokacak" dedi.



"Dünyanın en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz"



Edirnelilerin geleneğine sahip çıkmasını gerektiğini belirten Dinar, "Sergide bizim biriktirebildiklerimiz kıspetimiz, davulumuz, zurnamız, ağa tespihimiz, yağ ibriğimiz, kıyafetimiz ve yağ bakırımız var. Edirnelilerin, evlerine ve iş yerlerine birer tane asmaları yeterli. Kırkpınar haftasında sadece Edirne Belediyesi, Edirne Valiliği, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü değil, biz esnaflar ve Edirne halkımızda buna sahip çıkması gerekiyor. Çünkü, biz bundan ekmek yiyoruz. Bunu gururla söylüyoruz, dünyanın en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Her yıl tanıtılması ve gelişmesi için biz esnaflar ve Edirne halkı olarak bu değerimize sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu. - EDİRNE