Kırkpınar kokusu Dünya'yı saracak

Edirneli esnaf Kırkpınar kokulu 50 bin adet araba parfümü dağıtacak



EDİRNE - Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşi haftası boyunca yaptırdığı Kırkpınar kokulu 50 bin adet araba parfümü dağıtacağını söyledi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, bu yıl ilk defa böyle bir şey yaptıklarını belirterek, "Buraya gelenlerde memleketine döndüklerinde bu tarihi Kırkpınar kokusunu, tarihi Kırkpınar çimen kokusunu algılayacaklar" dedi.

Kendi işletmesinde gazetecilerle bir araya gelen Dinar, yaptıkları Kırkpınar kokulu araba parfümlerini gelen misafirlere vererek, misafirlerin gittikleri her yerde Kırkpınar kokacağını belirtti.

"Dünya Kırkpınar kokacak"

Kırkpınar haftasında 50 bin adet Kırkpınar kokulu araba parfümü dağıtacaklarını belirten Dinar, "Biz esnaflar için yeni bir heyecan başladı. Biz esnafların can suyu olan 656'ncı Kırkpınar Yağlı Güreşlerini karşılıyoruz artık. Yavaş yavaş buraya gelen misafirlerimize Kırkpınar'ı anlatmak için ve tanıtmak içinde Kırkpınar geleneğini dükkanımızda sergiliyoruz. Biz bunu yaklaşık 6 yıldır yapıyoruz. Ondan sonrasında ise, bu yıl ilk defa yaptık bunu aşağı yukarı 50 bin adet araba parfümü yaptırdık. Araba parfümlerinde Kırkpınar var ve Kırkpınar kokusu var. Türkiye'nin ve Dünya'nın her noktasından buraya gelenler misafirlerimize bunları dağıtarak hediye edeceğiz. Buraya gelenlerde memleketine döndüklerinde bu tarihi Kırkpınar kokusunu, tarihi Kırkpınar çimen kokusunu algılayacaklar. Gittikleri her yerde, yani Dünya Kırkpınar kokacak" dedi.

"Dünya'nın en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz"

Edirnelilerin geleneğine sahip çıkmasına belirten Dinar, "Sergide bizim biriktire bildiklerimiz kıspetimiz, davulumuz, zurnamız, ağa tespihimiz, yağ ibriğimiz, kıyafetimiz ve yağ bakırımız var. Edirneliler, evlerine ve işyerlerine birer tane asmaları yeterli. Kırkpınar haftasında sadece Edirne Belediyesi, Edirne Valiliği, Edirne Kültür ve Turizm müdürlüğü değil, biz esnaflar ve Edirne halkımızda buna sahip çıkması gerekiyor. Çünkü, biz bundan ekmek yiyoruz. Bunu gururla söylüyoruz, Dünya'nın en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Her yıl tanıtılması ve gelişmesi için biz esnaflar ve Edirne halkı olarak bu değerimize sahip çıkması gerekiyor" diye konuştu.