Kırkpınar; "İyi Parti merkezin kendisidir"
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Kırkpınar; "İyi Parti merkezin kendisidir"

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "makul bir tekliftir" açıklamaları ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

Kırkpınar;
10.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:09

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısı ve sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "makul bir tekliftir" açıklamaları ile ilgili bir değerlendirme yaptı.

İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, İyi Parti'nin siyasi yükselişinin devam ettiğine dikkat çekerek, "İyi Parti ülkemizdeki merkez parti boşluğunu doldurdu." dedi.

İyi Parti'nin siyasi yelpazede milli ve merkezi bir parti olduğunu belirten Kırkpınar, " İyi Parti merkezin ne sağında ne de solunda olan bir parti değil, merkezin ta kendisidir. Ülkesini seven vatandaşların sağduyusudur.

Hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün vatandaşları kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, farklı siyasi kültürlerden gelen insanların ortak paydada buluştuğu bir partidir. Bu yüzden gelinen noktada, siyasi yükselişi devam etmektedir. Bunda Genel Başkanımız, liderimiz Meral Akşener Hanımefendinin emeği büyüktür. Gerilimi körüklemeden, kavgadan beslenmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden, her kesimi dinleyerek, eleştirilere kulak vererek de siyaset yapılabileceğini kanıtlamış olması, İyi Parti'ye gönül veren bizleri ziyadesiyle memnun etmiş, gururlandırmıştır." dedi.

Bunu vatandaşın gördüğü gibi diğer parti genel başkanlarının gördüğünü belirten Kırkpınar, "Bu gün gelinen noktada İYİ Parti olmadan siyasi bir kurgu söz konusu değildir. İyi Parti siyasetin kilit partisi değildir. Genel Başkanını Cumhurbaşkanı yapmayı, ülkede iktidar olmayı hedefleyen bir yapıdır. Bunun böyle bilinmesini isterim. İyi Parti; Milli birliği savunan, güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyen, sürdürülebilir, rekabetçi ve üretime dayalı ekonominin oluşması için gayret gösteren, milletin merkezde olduğu bir devlet yapısını benimseyen, adil yönetimi ilke edinmiş, adil bir hukuk devletini isteyen, liyakat esaslı kamu düzenini savunan, düşünce özgürlüğünü benimsemiş, herkesle birlikte siyaset yapmaya hazır bir partidir." dedi.

Erzurumlulara çağrıda da bulunan İyi Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, " Özgür bir biçimde kendini ifade etmek isteyen, Erzurum'un sıkıntılarını kendisine dert edinmiş, Kendisinin, ailesinin, çocuklarının daha müreffeh bir şehirde yaşamasını arzulayan herkesi İyi Parti çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum. Özellikle gençlere ve hanım kardeşlerimize sesleniyorum, gelin bu kervanda yerinizi alın. Yarın keşke dememek için hepimize ciddi sorumluluklar düşüyor." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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