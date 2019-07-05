Kırkpınar'ın yiğit pehlivanları Selimiye'yi doldurdu

-Cuma namazı için Selimiye'yi dolduran binlerce pehlivan, dualı çayırda galip gelebilmek için dua etti

EDİRNE - Edirne'de, bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıç gününde, Selimiye Camii, Er Meydanı'na gelen koç yiğitlerin akınına uğradı. Cuma namazı için Selimiye'yi dolduran binlerce pehlivan, dualı çayırda galip gelebilmek için dua etti.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği eşsiz mabet Selimiye Camii, Kırkpınar'a gelen yiğit pehlivanlar tarafından Cuma namazında doldu taştı. Er Meydanı'nda, dualı çayırda güreş tutuşmadan önce Cuma namazını eden binlerce pehlivan, peygamber sporu yağlı güreşlerde galip gelebilmek için dua etti.

Kaynak: İHA