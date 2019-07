Kırkpınar'ın "eli tutulmayan ağası" bu yıl da aday olacak

SALİH BARAN - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 10 kez güreş ağalığı yapan 2 altın kemer sahibi Seyfettin Selim, bu yıl da ağalığı alırsa 3. kemerini takmaya hak kazanacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin rekortmen ağası Seyfettin Selim, ağalığa bugüne dek 3 milyon 700 bin lira ödedi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kuralları gereği üst üste 3 yıl ağalık yapanlara verilen altın kemer ödülünü iki kez alan Seyfettin Selim, Kırkpınar'ın tek iki altın kemerli ağası olarak tarihe geçti.

Arada boşluk olması nedeniyle 10 kez ağalık yapmasına rağmen üçüncü kemeri alamayan Selim, bu yıl seriyi tamamlaması halinde Kırkpınar'ın 3 altın kemerli ağası olarak kırılması zor bir rekora da imza atacak.

Rekortmen güreş ağası Seyfettin Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreş ağalığını yapmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Güreşleri seven ve bu spora destek olacak biri çıkana kadar ağalık yapmaya devam edeceğini ifade eden Selim, "Edirne'yi seven, ata sporunu seven, peygamber sporunu seven ve buna da layık olan bir kardeşim çıkarsa ağalığı vereceğim. Ama çıkmazsa imkanımız ve ömrümüz yettiğince Kırkpınar'ın hamisi olacağım" dedi.

Nasıl ağa olunuyor?

Kırkpınar Güreş Ağası, güreşlerin ve organizasyonun sorumlusuyken Edirne Belediyesince yapılan düzenleme ile simgesel bir makam haline dönüştü.

Güreşlerin düzenlenmesi, kırmızı dipli mumla güreşlere davetler yapması ve güreşe gelenleri ağırlaması gibi misyonu olan ağanın bu görevlerinin büyük bölümü şu anda Edirne Belediyesince yapılıyor. Elindeki büyük tespihi, işlemeli cepken ve şalvarıyla otantik bir görünüm sergileyen ağa, kazandığı ihalenin ardından bir yıl süresince ağalık yapıyor.

İhaleden elde edilen gelir, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesine harcanıyor ve dereceye giren pehlivanlara ödül olarak dağıtılıyor.

Geçen yıl ağalıkta sorun yaşanmıştı

Edirne Belediyesi, geçen sene yaşanan "ağalık krizi" nedeniyle ihaleye katılmak için alınacak dosya ücretini 25 bin liraya çıkarmış, ağalığı kazanan kişinin ağalık bedelini ödeme süresini de 3 aydan 15 güne çekmesi şartını getirmişti.

Ahmet Çetin'in ağalık ihale bedelini ödemesinde sıkıntılar olduğu gerekçesiyle belediye ihaleyi iptal etmiş, yeni ihaleye tek isim olarak giren Seyfettin Selim, ağalık koçunu 722 bin liraya almıştı.

2008-2018 yılları arasında ağalık koçunun satış bedelleri şöyle:



Ağalık ihale yılı İhaleyi alan ağa Ağalık bedeli 2008 Seyfettin Selim 400 bin lira 2009 Seyfettin Selim 250 bin lira 2010 Seyfettin Selim 322 bin lira 2011 Seyfettin Selim 222 bin lira 2012 Seyfettin Selim 200 bin lira 2013 Süleyman Mecek 807 bin lira 2014 Seyfettin Selim 522 bin lira 2015 Seyfettin Selim 361 bin lira 2016 Seyfettin Selim 400 bin lira 2017 (iptal edildi) Ahmet Çetin 1 milyon 522 bin lira 2017 Seyfettin Selim 222 bin lira 2018 Seyfettin Selim 722 bin lira

