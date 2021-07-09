Kırkpınar'ın 13 yaşındaki davulcusu, konservatuvar okumak istiyor

EDİRNE'de 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kendinden büyük davulu çalarak güreşlere ritim veren Okan Aldırmaz (13) büyüyünce konservatuvar okuyarak iyi bir müzisyen olmak istediğini söyledi.

EDİRNE'de 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kendinden büyük davulu çalarak güreşlere ritim veren Okan Aldırmaz (13) büyüyünce konservatuvar okuyarak iyi bir müzisyen olmak istediğini söyledi.

Olimpiyatların ardından dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 660'ncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, gelenekleri ile birlikte yaşatılmaya devam ediyor. Kırkpınar güreşlerinin en önemli ritüellerinden biri olan davul- zurna güreşlerin de temposunu ayarlıyor. Kırkpınar davul- zurna ekibinde bulunan usta müzisyenler arasında küçük davulcu Okan Aldırmaz ise dikkat çekiyor. Boynuna ipini astığı neredeyse kendinden büyük davulu çalarak pehlivanların mücadelelerine ritim veren Aldırmaz'ın hayali ise büyüyünce konservatuvara gitmek.

'KONSERVATUVAR OKUMAK İSTİYORUM' Kırkpınar'da 4 senedir davul çaldığını söyleyen Aldırmaz, "Buraya 4 seneden beri geliyorum. Babamın dedelerinden gelen bir gelenek bu. Biz de burada görev yapıyoruz. Bu işi severek yapıyorum. İleride olacağım mesleği söyleyeyim size. Konservatuvar okumak istiyorum ve klarnetçi olmak istiyorum. Davulun yanında tef, klarnet çalıyorum. Daha doğrusu klarneti öğrenmeye çalışıyorum" dedi. 'İÇİMİZDEN GELİYOR, O NEDENLE KOLAY ÖĞRENDİM'

Davul çalmayı babası ve dedesinden öğrendiğini belirten Aldırmaz, "Davul çalmayı babam ve dedemden öğrendim. İçimizden geliyor bu, o nedenle daha kolay öğrendim. Tarihi Kırkpınar'ın güreş havalarını çalıyoruz. Bizim için kolay ama yeni öğrenenler için zor. Tabii sadece 9/8'lik ritimler yok, farklı ritimler var. Çalması bize kolay geliyor" diye konuştu.

- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray