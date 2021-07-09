Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı

Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kıldı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmak için Edirne'ye gelen pehlivanlar, cuma namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde kıldı.

Çayıra çıkmadan önce Selimiye Camisi'ne gelen pehlivanlar ile güreşseverler camide yoğunluk oluşturdu.

Selimiye Camisi Başimamı Süleyman Demiray vaazında geçen yıl salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen Kırkpınar'ın bu yıl yapıldığını anımsattı.

Kırkpınar'da güreşecek tüm sporculara başarılar dileyen Demiray, "Yüce Rabb'im sağlık ve sıhhat içerisinde huzur ve mutlulukla bu zaman dilimini geçirebilmeyi nasip etsin inşallah. Sporcu kardeşlerimize centilmenlik duyguları içerisinde bu sporu gerçekleştirerek hak edenin kazandığı bir yarışma geçirmelerini rabbim nasip eylesin." dedi.

İçeride yer kalmayınca bazı pehlivanlar namazı dışarıda kaldı.

Başpehlivan Orhan Okulu ise her yıl olduğu gibi Kırkpınar öncesi cuma namazını Selimiye Camisi'nde kıldıklarını, dua ettiklerini belirtti.

Bu yıl Antalya ve Bursa'da katıldığı iki güreş organizasyonda birinci olduğunu hatırlatan Okulu, "İnşallah yarın bir yıl aradan sonra Kırkpınar'a çıkacağız. Hedefim altın kemeri alarak Antalya'ya dönmek olacak." diye konuştu.

Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı
Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı
Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı
Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından soruları yanıtladı Açıklaması
Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Antalya'da cinayetin izlerini fondötenle kapatan resim öğretmenine müebbet hapis
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası
Sevgilisini boğarak öldüren resim öğretmenine müebbet hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mustafa Varank Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Sezen Aksu Kartal Tibet Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırkpınar için kente gelen pehlivanlar cuma namazlarını Selimiye Camisi'nde kıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:17:24. #1.16#

title