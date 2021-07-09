Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
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Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı

Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için güreş severler kentte akın etti.

EDİRNE'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için güreş severler kentte akın etti. Kentte tüm otel ve pansiyonlar dolunca, il dışından gelenler Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ve bahçelerde kurdukları çadırlarda sabahladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı'nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi. Bu kararın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu. İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii'nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı. Bazı güreş severler Selimiye Camii'nin bahçesinde özelikle çadırla kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.


Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı
Kırkpınar için Edirne'ye gelenler, sokakta sabahladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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