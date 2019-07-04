Kırkpınar haftasında 'Trakya yemekleri' Edirne'de yarıştı

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri haftası kapsamında, geleneksel olarak düzenlenen 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri' yarışması yapıldı. Trakya bölgesine ait birbirinden lezzetli yemekleri yapan Trakyalı kadınlara ödülleri Vali Ekrem Canalp tarafından takdim edildi.

Edirne Lalezar Tesisleri'nde düzenlenen, 'Geleneksel Trakya Ev Yemekleri' yarışması yapıldı. Yaklaşık 200 kadın, hamur işi, etliler ve tatlılar olmak üzere 3 kategoride hazırladıkları birbirinden lezzetli yöresel yemekleri ile kıyasıya yarıştı.

Jüri üyelerinin tek tek tadarak puanladığı yarışma sonucunda 3 farklı kategoride dereceye girenler açıklandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen "Geleneksel Trakya Ev Yemekleri Yarışması" ödül törenine katılarak dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA