Kırkpınar finalisti Konyalı pehlivan, memleketinde coşkuyla karşılandı

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalisti Konyalı sporcu İsmail Koç için, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde karşılama töreni yapıldı.

Edirne'de bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık finalisti Konyalı sporcu İsmail Koç için, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde karşılama töreni yapıldı.

Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde rakibi Ali Gürbüz'e yenilerek ikinci olan Koç, memleketi Beyşehir'de coşkuyla karşılandı.

Şehir girişindeki Otogar Kavşağı'nda davul zurna eşliğinde, çiçekler ve alkışlarla karşılanan Koç, daha sonra üzeri açık otobüse çıkarak şehir merkezinde düzenlenen konvoyda hemşehrilerini selamladı.

Vuslat Parkı'ndaki festival meydanına gelen Koç, Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisini izledi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, 32 yaşındaki pehlivanı gösterdiği başarılı performanstan ötürü tebrik etti.

Koç'un, Beyşehir'in gururu olduğunu belirten Bayındır, şöyle konuştu:

"Yağlı güreş müsabakalarında cazgırın kulağına hep söylediği, 'Ben Konya, Beyşehirliyim." sözüyle bizleri adeta ağlatan bu yiğidimi alkışlıyorum. Onun için ne yapsak azdır. Onu maddi manada ödüllendireceğiz ama manevi manada da Anamas Dağı gibi göreceğiz. 'O bizim Anamas Dağı'mız.' diyorum. Bu yiğit önümüzdeki dönemler belki 5, belki 6 defa başpehlivanımız olacak. O hiç kimsenin şans vermediği gün, bileğinin hakkıyla rakiplerini yene yene finale geldi. Seneye ümit ediyor ve biliyorum ki İsmail'imiz daha çok azmedecek, 3-4 dönem kemer kendinde kalıncaya kadar herkesi ezecek, yenecek."

Koç: "Kırkpınar kemerini almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz"

Güreşçi İsmail Koç, kendisini coşkuyla karşılayan ve dualarıyla destek verenlere teşekkür etti.

Kendisinin 12 yıldır güreş yaptığını ve 2014'ten bu yana da başpehlivanlıkta güreştiğini anlatan Koç, "İki sefer çeyrek final yaptım, önemli başarılar ede ettim. Diğer alt boylarda birinciliklerim var. Bu sene memleketimizin ismini hiçbir yerde okutmamıştık. Bu içimizde burukluktu. Memleketimiz Konya'yı, Beyşehir'i ve Kayabaşı'nı tüm Türkiye'ye tanıtmak istedik. Kırkpınar'a niyetlendik, Allah nasip etti ve final yaptık ancak ikinci olduk. İkinci olmak Kırkpınar'da çok büyük bir başarı. Çünkü 3 bin pehlivan birden katılıyor. Allah nasip ederse antrenmanlarımızı kesmeden, daha fazlasını yaparak, bundan sonraki senelerde Kırkpınar kemerini almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından belediye başkanı Bayındır, Koç'a cumhuriyet altını hediye etti. Koç'a ayrıca Üzümlü yapımı bir av tüfeği de verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar