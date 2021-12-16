Kırkpınar final güreşindeki "altın puan" uygulaması

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yağlı güreşte altın puan uygulamasının en azından final güreşinde uygulanmamasını kendisinin de arzu ettiğini belirtti.

Gürkan, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gürkan, yaşam kategorisinde Nevşehir'de kaydedilen "Vinçle gökyüzüne" adlı fotoğrafı, haber kategorisinde de bir yangına müdahale sonrası dinlenen itfaiyecilerin fotoğraflandığı "Yorgun kahramanlar" isimli görseli seçti.

Spor kategorisinde ise Gürkan, dünyanın en uzun organizasyonlarından Edirne Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Ali Gürbüz ve Tanju Gemici arasındaki müsabakada Gökhan Balcı tarafından çekilen "El ense" fotoğrafını övgü dolu sözlerle oyladı.

Gürkan, oylama sonrası Kırkpınar'da güreş severin en azından final müsabakalarında öze dönülmesi, altın puan kuralının işletilmemesi yönündeki temennisinin belirtilmesi üzerine kendisinin de bu fikri desteklediğini ifade etti.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sezon güreşlerinde belli bir oranı, puanı yakalayan pehlivanın gelmesi halinde yenişene kadar bir final güreşinin olabileceğini ifade eden Gürkan, şöyle konuştu:

"O zaman Kırkpınar'da biz eski usulle, kıran kırana, puanlamasız güreş olsun istiyorsak zaman lazım. Zamanı yaratmamız için de Kırkpınar'da 2 bin 400 değil, bütün boylarda örneğin 300 pehlivan çıkarmamız lazım. Bunu uzmanlarla beraber, bu işi yürütenlerle beraber, pehlivanlarla beraber oturup bir tartışması yapılır. Şimdi Kırkpınar'ın geleneğinde cuma namazından sonra başlatılması var ama biz cuma sabahı 8'de başlatıyoruz ancak yetişiyor çünkü. 2 bin 500'e yakın pehlivanı başka türlü yetiştirme şansımız yok. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak, Kırkpınar'ın başkanı olarak bunu arzu ederim. En azından final güreşinin yenene kadar olmasını çok arzu ederim."

Bu arzusunu her platformda da dile getirdiğini aktaran Gürkan, "Bunu Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği toplantısında gündeme getiriyoruz, sürekli tartışılıyor. Belli bir zaman gerekiyor olgunlaşması için. Tekrar gündeme getireceğim bu durumu ilk toplantıda." diye konuştu.

Gürkan, bu yıl organizasyonda hem güreş hem de festival anlamında bir takım değişiklikler olacağını ifade ederek, "Bunu önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Organizasyon anlamında hem güreş boyutunda hem festival boyutu anlamında biraz daha farklılaştıracağız. Daha profesyonel bir çalışma içerisindeyiz." diye konuştu.

Güreşte altın puan uygulaması nedir?

Pehlivanların 40 dakikalık güreş süresinde bir yeniş çıkmaması halinde puan alanın kazanılacağı ve "altın puan" diye de anılan sistem.

Güreşseverler, özellikle final güreşlerinde yenilmemek için 40 dakika birbirini tartan ve çok fazla hamle yapmayan pehlivanların altın puanda kazanmak için bu devreyi bekledikleri bunun da güreş seyrini azalttığından yakınıyor.

Oysaki geçmiş yıllarda müsabakalarda pehlivanların birbirini mağlup edene kadar güreşmeleri esasına dayanan bir kuralın geçerli olduğunu belirten güreş tutkunları bazı güreşlerin saatlerce sürmesinin güreşin özünde yer aldığını belirtiyor.