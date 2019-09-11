(kırkpınar eski ağası serbest bırakıldı

11.09.2019 20:56

Serpil KIRKESER/ İstanbul DHA

"Dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alınan tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri eski ağası Ahmet Çetin ve Tarkan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Çetin ve Tarkan A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık işlemlerinin ardından 2 şüpheli "dolandırıcılık" iddiasıyla Bakırköy 3.Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de, şüphelilerin uzun süredir aynı adreste oturuyor olması, sabit ikametgah sahibi olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, şüphelilerin kaçacağına veya delilleri karartabileceğine ilişkin dosyaya yansıyan bir bilgi, belge veya iddianın bulunmaması gerekçeleriyle serbest bırakılmasına karar verdi. Hakimlik, şüpheliler Ahmet Çetin ve Tarkan A.'nın adresine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

Serbest bırakıldıktan sonra konuşan Ahmet Çetin, "Haklıysanız dışarı çıkarsınız biz de haklıyız, dışarı çıktık" dedi.

"Kimseye yanlış bir şey yapmadım, karnım ağrımıyor, karnım tok varlığım da çok çok iyi yerinde ekonomim de yerinde" diyen Çetin hakkındaki iddiaları reddetti. Çetin, daha sonra aracına binerek adliyeden ayrıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Ahmet Çetin'in konuşması

-Çetin'in adliyeden ayrılması

Genel ve detaylar





Kaynak: DHA