Kırkpınar Er Meydanında Sular Çekiliyor

Tunca Nehri'nin su seviyesinin yükselmesiyle sular altında kalan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Kırkpınar Er Meydanı'nda su seviyesi düşüyor.

Tunca Nehri'nin debisinde 24 saatte yaklaşık 15 metreküp/saniye düşüş oldu.

DSİ verilerine göre, havzadaki beslenmeye bağlı olarak nehrin debisi 172 metreküp/saniye seviyesine indi.

Debinin düşmesiyle çevreye yayılan sular da nehir yatağına dönmeye başladı. Kırkpınar Er Meydanı'nın tribünlerine kadar yükselen su seviyesi de düşmeye devam ediyor.

Tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.



Su seviyesinin yükselmesi sonucu yatağından taşan nehir, Sarayiçi'nin tamamına yakınını su altında bırakmıştı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılmıştı.