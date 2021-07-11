Kırkpınar Er Meydanı'nda Türk bayrağı açıldı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık final güreşi öncesi büyük boyutta Türk bayrağı açıldı.

Güreşlerde görev yapan hakemler, cazgırlar ve güreş severlerin taşıdığı 30 metrekarelik Türk bayrağı, yarım asırlık Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş'ın sunumu ve marşlar eşliğinde meydanda dolaştırıldı. Bu arada Edirne Sağlık Müdürlüğü ekipleri de "Aşımızı olalım sevdiklerimizi koruyalım, Aşını ol sağlıklı kal" yazılı pankartla bayrağın arkasında yer aldı.

Bayrak geçtiği alanlardaki tribünlerde ayakta karşılandı.

Organizasyon, İsmail Koç ile Ali Gürbüz arasındaki başpehlivanlık final mücadelesiyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar