Kırkpınar Er Meydanı'nda Son Rötuşlar

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 656. randevu öncesi, Er Meydanı ve çevresinde son hazırlıklar sürdürülüyor.



Dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonları arasında gösterilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala, organizasyonda ev sahibi konumundaki Edirne Belediyesi, hem pehlivanlar hem de güreşseverler için hazırlıkların son rötuşlarını yapıyor.



Tribün temizliği, elektrik tesisatının kontrolü, protokol ağırlama odasının hazırlanması, pehlivanların soyunma ve duş odasındaki hazırlıklar, belediye çalışanlarınca yürütülüyor.



Kırkpınar'da gelecek hafta cuma günü minik boy pehlivanların kol bağlamasıyla başlayacak güreşler, 16 Temmuz Pazar günü Türkiye başpehlivanının seçilmesiyle sona erecek.



"Bitmeyen güreşin devam eden efsanesi"



Tarihi kaynaklara göre, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncı birliklerinin öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı asker, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşur. Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavina'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirini kündeye getirmek üzere verdikleri mücadelede, her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.



Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnederek, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası bundan sonra "Kırkpınar" olarak anılır.





Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti Edirne'de her yıl güreş yapılması gelenek haline geldi. Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar Ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesi organizasyonunda gerçekleştiriliyor.