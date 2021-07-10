SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek

SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecekVIDEO YOKAli Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2'nci gününde pehlivanların mücadelesiyle devam etti.

Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek

VIDEO YOK

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,(DHA)- 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2'nci gününde pehlivanların mücadelesiyle devam etti. Güreşlerde 54 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

Edirne Belediyesi tarafından organize edilen 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün başlayan müsabakalar bugün de devam etti. Sabah erken saatlerde pehlivanların çayıra çıkıp yağlanmasıyla başlayan güreşlerde biletli taraftarlar salgın tedbirleri kapsamında stada alındı. 2160 pehlivanın güreştiği er meydanında kalan 783 sporcu 14 boyda bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

54 BAŞPEHLİVAN GÜREŞECEK

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl kayıt yaptıran 54 başpehlivan güreşecek. Bugün çayıra çıkacak başpehlivanlar kuralarını çekmelerinin ardından altın kemeri almak için kıyasıya mücadele edecek. Güreşlerde geçen yılın başpehlivanı Ali Gürbüz ve Orhan Okulu favori gösterilirken, Kırkpınar'da 4, minderde ise dünya 2'ncili ile Avrupa şampiyonluğu da bulunan eski başpehlivanlardan Recep Kara da favoriler arasında gösteriliyor.

SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kartal Tibet Sertab Erener
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Kırkpınar Er Meydanı'nda 54 başpehlivan altın kemer için güreşecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 11:36:42. #1.16#

title