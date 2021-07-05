Kırkpınar, Er Meydanı kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyircili yapılacak

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne stat kapasitesinin 3'te 1 oranında seyirci alınacağını duyurdu.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne stat kapasitesinin 3'te 1 oranında seyirci alınacağını duyurdu.

Edirne'de Sarayiçi Er Meydanı'nda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Miras Listesi'ndeki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım sürerken, seyirci alınıp alınmayacağı da netlik kazandı. Güreş Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmeleri sonucunda 660'ıncı randevu için stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınmasına karar verildiğini duyuran Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, güreşçiler ve saha görevlilerinden ise PCR testi istenileceğini söyledi.Gürkan, bu yıl 3 bin civarında pehlivan katılımı beklediklerini belirterek, "Kırkpınar'da en çok merak edilen seyirci alınacak mı alınmayacak mı? Onu baştan söyleyeyim, evet seyirci alınacak. Federasyonumuzun gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerekse Sağlık Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler, bizim taleplerimiz sonucunda kapasitemizin 3'te 1'i oranında seyirci alınmasına izin verildi. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı 13 bin koltuk kapasitesi var. Bunun 3'te 1 kapasitesi olan yaklaşık 4 bin 300 civarında seyirci alacağız" dedi.'İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNDEKİ KRİTERLERE UYULACAK'Seyirci alınma kriteri ve alınacak önlemleri de anlatan Gürkan, "Hangi koşullarda alacağız? İçişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da çıkardığı 'Kademeli Normalleşme 3'üncü Etap' konulu genelgenin üçüncü maddesinde bulunan; 'konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başı asgari açık alanlarda 4 metrekare kuralına uymak ve salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir' diyor. Biz de bu rehberde yer alan kurallara, temizlik, maske ve mesafeye uyarak ve girişte ateş ölçerek 660'ıncı Kırkpınar'a, kapasitemizin 3'te 1'i olan 4 bin 300 civarında seyircimizi alacağız" diye konuştu.'PEHLİVANLAR PCR TESTİ YAPTIRIP GELECEKLER'

Organizasyon için elektronik ortamda biletlerin satışa sunulacağını da vurgulayan Belediye Başkanı Gürkan, "Biletler elektronik ortamda kısıtlı olarak satışa çıkacak. Oradan katılmak isteyen vatandaşlarımız elektronik ortamda biletlerini alarak, Kırkpınar'a katılım gösterebilecekler. Kırkpınar Er Meydanı'nın bulunduğu Sarayiçi'nin 2 girişi vardı. Biri Fatih, biri Kanuni Köprüsü. Fatih Köprüsü Yeni Saray Kazıları nedeniyle kapalı. Bütün girişler Kanuni Köprüsü'nden Kovid-19 tedbiri kapsamında içeri alacağız ve inşallah sağlıklı şekilde Kırkpınar'ı gerçekleştireceğiz. Pehlivanlar boy ayrımına gelmeden önce PCR testlerini yaptırarak gelecekler. Akabinde de PCR testi negatif olanlar Kırkpınar çayırına çıkmaya hak kazanacaklar" ifadelerini kullandı.

- Edirne

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler