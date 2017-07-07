Kırkpınar Er Meydanı, 45 Milyona Yenilenecek

EDİRNE Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nın, bu yıl güreşler bittikten sonra, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile 45 milyon liraya modernize edilmeye başlanacağını açıkladı.



Edirne Belediye Başkanlığı bu yıl 656'ncısı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için tüm hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Recep Gürkan, Er Meydanı'nda düzenlediği basın toplantısında bu yılki güreşlerin ardından tesislerin yıkılarak 45 milyon liraya modernize edileceğini söyledi. Tesislerin ve yağlı güreşlerin geleneklerini göz önüne alarak Er Meydanı'nın yenileceğini anlatan Gürkan, "Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür ederim. Kırkpınar Er Meydanı'nı modernize ediyoruz. Burasının tarihi dokusu ve geleneklerini göz önüne alıp acele etmeden ama emin adımlarla titiz bir çalışma gerçekleştirdik. 5 bin dönümlük alanda sadece Er Meydanı'nın bulunduğu alanı koordinatlarıyla 25 yıllığına yatırım yapabilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devrettik. Kırkpınar Er Meydanı'nı yılda 1 hafta kullanmak yere 365 günü kullanabilir bir hale getirmek istiyoruz. Yeni Kırkpınar alanı 45 milyon lira bedelle, devlet yatırım programına girdi. Yakında bu Kırkpınar'dan sonra en kısa zamanda gerekli işlemler bittikten sonra 1951'den bu yana parça, parça yapılmış Kırkpınar Er Meydanı'nın çağına şartlarına uygun, pehlivanların rahat hareket edebileceği, tesislerini kullanabileceği, seyircilerin rahat güreş izleyebileceği bir alanı yakında modernize ederek Kırkpınar'ın ve Türk milletinin hizmetlerine kavuşturmuş olacağız. Yeni tesislerde bir Kırkpınar müzesi ve güreşçiler için antrenman salonu da olacak" dedi.



BAŞKANDAN MESSİ'Lİ ÖRNEK



Geçen yıl düzenlenen Kırkpınar güreşlerine 1969 pehlivanın kayıt yaptırdığını ve bunun tüm zamanların katılım rekoru olduğunu ifade eden Gürkan, bu yılda aynı sayıda başvuru beklediklerini söyledi. Kırkpınar'a rekor katılımı Barcelonalı futbolcu Messi'den örnek vererek eleştiren Recep Gürkan, "Benim fikrim nasıl ki her spor branşında her isteyen Türkiye, Avrupa ya da olimpiyatlara katılamıyorsa, Kırkpınar'da da bu özelliğin ayrılacağın olması gerektiğini düşünüyorum. Yıl içerisindeki yağlı güreşlerde başarı elde etmiş, kürsü yapmış pehlivanlar güreşmeli. Tıpkı milli takım ve olimpiyatlar seçmeleri gibi en üst düzeyde performans göstermesi gerekiyor. Messi bugün dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul ediliyor. 5-6 maç kötü olsa Messi takıma girebilir mi? Giremez, uzun yıllardır kürsü ya da başarı yapmamış pehlivanın Kırkpınar'a katılması doğru mudur? Bunu kamuoyuna bırakıyorum. Edirne Belediyesi olarak başpehlivana 50 bin lira ödül verebiliyoruz. Buna bazı arkadaşların itiraz oldu, geçtiğimiz yıl belediye olarak sadece Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan 300 bin lira katkı aldık. Ekonomik olarak tüm yük belediyenindir. 1969 pehlivan katılıyor, hakemlere, cazgırlara 808 bin lira ödeme yaptık. Diğer organizasyonlar, otel paraları da ki, pehlivanların kaldığı otelleri bile belediye olarak biz ödüyoruz. Tasarruf yapma derdinde değiliz ama neden bu kadar gereksiz para ödüyoruz. Bu anlamda başpehlivana 250 ya da 500 bin lira versek daha güzel olmaz mı? Tüm konaklama ve diğer masraflara 1 milyon 300 bin lira para ödedik" dedi.



AĞALIK İHALESİ KIZIŞACAK



Kırkpınar Güreşleri ağalığının bu yılki ihalesi Edirne Belediyesi tarafından 55 bin lira bedelle açıldı. Geçen yıl 8'nci kez ağa olan işadamı Seyfettin Selim'e ikinci kez altın kemer ebedi olarak verildiğinden çok katılım olmadı. Ancak bu yıl ağa olmak isteyenlerin şimdiden Edirne Belediye başvuruda bulunduğu ve ihalenin zorlu geçeceği belirtildi. İşadamı Selim geçen yılki ağalık ihalesini 400 bin lira ve Şehit Ailelerine Derneği'ne vermek üzere 100 bin lira bağışla 8'nci kez kazanmıştı.



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