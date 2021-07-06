Kırkpınar davul zurna ekibi Vali Canalp'i güreşlere Bolu türküsüyle davet etti

Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi, marş ve ezgilerle 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davetlerini sürdürüyor.

Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi, marş ve ezgilerle 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davetlerini sürdürüyor.

Ekip, davet kapsamında Edirne Valiliğine gitti.

Ekibin çaldığı güreş havasını duyan Edirne Valisi Ekrem Canalp makamından ekibin yanına indi.

Davulculara bahşiş veren Bolulu Vali Canalp, ekibin çaldığı "Benden selam olsun Bolu beyine" türküsüne de tempo tutup eşlik etti.

Vali Canalp, türkünün "Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır, At kişnemesinden kalkan sesinden, Dağlar seda verip seslenmelidir, seslenmelidir" sözlerini de şiir formatında seslendirdi.

Vali Canalp, "Sizler beni coşturdunuz, Allah da sizleri coştursun, coşkunuzu daim kılsın." diyerek ekibi uğurladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran