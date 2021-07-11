SPOR Kırkpınar'da yarı finalist başpehlivanlar belli oldu

SPOR Kırkpınar'da yarı finalist başpehlivanlar belli olduAli Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE,(DHA) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu.

SPOR Kırkpınar'da yarı finalist başpehlivanlar belli oldu

Ali Can ZERAY - Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,(DHA) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Çeyrek final müsabakalarında rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun yarı finale yükseldi.

Kırkpınar Er Meydanı'nda başpehlivanların kıran kırana geçen mücadelesi devam ediyor. Başpehlivanların çeyrek final mücadelesi kura çekimiyle saat 12'de başladı. Pehlivanların çektiği kuranın ardından başlayan müsabakalarda Orhan Okulu, altın kemerli pehlivanlardan olan Osman Aynur'un sakatlanıp maçı bırakmasının ardından kurallar gereği galip geldi. Çeyrek finalde Recep Kara'yı eleyerek gelen İsmail Koç, rakibi Yıldıray Akın'ı yenerek adını yarı finale yazdırdı. Kıran kırana geçen güreşlerde, Ali Gürbüz rakibi Serhat Gökmen'i, Faruk Akkoyun ise rakibi Şaban Yılmaz'ı puanlamada yenerek yarı finale yükselen diğer isimler oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı