Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
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Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla ismini yarı finale yazdıran başpehlivanlar belli oldu.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla ismini yarı finale yazdıran başpehlivanlar belli oldu.

9 Temmuz Cuma günü başlayan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. 2 bin 161 pehlivanın katıldığı güreşlerde 54 başpehlivan da şampiyonluk içi kıran kıran mücadele gerçekleştirdi. 1., 2. ve 3. tur başpehlivanlık güreşlerinde rakiplerini eleyen 8 başpehlivan çeyrek finale yükseldi. 8 başpehlivan, kura çekiminin ardından cazgırın salavatı, davul zurna ekibinin güreş havalarıyla güreşe tutuştu. Başpehlivanlık çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasıyla ismini yarı finale yazdıran 4 başpehlivan belli oldu.

Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç ve Faruk Akkoyun adını yarı finale yazdıran isimler oldu.

Yarı final müsabakaları saatler sonra başlayacak. - EDİRNE

Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu
Kırkpınar'da yarı finale yükselen başpehlivanlar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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