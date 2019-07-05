Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Kırkpınar'da ilk gün müsabakaları sona erdi

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk gün müsabakaları tamamlandı.
Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda sabah saatlerinde minik-1 boy pehlivanların güreşleriyle başlayan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ilk gün müsabakaları sona erdi.
Gün içinde minik-1, minik-2, teşvik-1, teşvik-2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük boylarında güreşler yapıldı.

Güreşlerde ilk gün, 2 bin 102 pehlivan mücadele etti.
Yarın büyük orta, baş altı ve baş boylarının ilk tur müsabakaları yapılacak. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk müsabakaları, yarın saat 12.00'de kura çekimi sonrası başlayacak.

Kaynak: AA
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